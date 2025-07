Tragédia na BR-470: vítimas mortas em acidente em SC são da mesma família Colisão na cidade de Apiúna, no Médio Vale do Itajaí, resultou na morte de três pessoas da mesma família ND Mais|Do R7 26/07/2025 - 00h17 (Atualizado em 26/07/2025 - 00h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

As vítimas mortas no grave acidente envolvendo um caminhão e um carro na BR-470, em Apiúna, na manhã desta sexta-feira (25), eram da mesma família. A informação foi confirmada pelos Bombeiros Voluntários do município. Conforme a Prefeitura de Rio do Sul, as vítimas eram a ex-esposa, de 61 anos, a filha e a neta de um servidor público municipal. No entanto, as identidades ainda não foram reveladas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre o acidente em SC.

Leia Mais em ND Mais:

JEC Futsal x Tubarão pela Liga Nacional: onde assistir e horário

Avaí dispara contra arbitragem após pênalti polêmico: ‘erro inaceitável’

Jorginho Mello vistoria SCs e inaugura escolas em giro por cidades no Sul de SC