Tragédia na Macedônia traz a memória incêndio na Boate Kiss; veja semelhanças Madrugada de domingo (16) é marcada por tragédia na Macedônia do Norte que deixa pelo menos 59 mortos ND Mais|Do R7 16/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 16/03/2025 - 22h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A madrugada deste domingo (16) foi marcada por uma tragédia na Macedônia do Norte. Pelo menos 59 pessoas morreram e outras 155 ficaram feridas em um incêndio que ocorreu em uma discoteca na cidade de Kocani. O acidente trouxe à memória dos brasileiros o incêndio que aconteceu na Boate Kiss, no Rio Grande do Sul, matando 242 pessoas em 2013.

Para entender melhor as semelhanças entre essas tragédias e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Fuga e perseguição: homem morre após atirar contra helicóptero da PM em SC

Idosa morre atropelada próximo à manifestação pró-anistia em Florianópolis

‘Seguiremos firmes’, incêndio em empresas na BR-101 mobiliza bombeiros por 14 horas em SC