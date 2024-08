Tragédia no Futebol: A Morte de Juan Izquierdo O boletim médico do Hospital Albert Einstein confirmou a causa da morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, 27 anos, do Nacional.... ND Mais|Do R7 28/08/2024 - 04h21 (Atualizado em 28/08/2024 - 04h21 ) ‌



O boletim médico do Hospital Albert Einstein confirmou a causa da morte do jogador uruguaio Juan Izquierdo, 27 anos, do Nacional. Ele estava internado desde o dia 22, quando passou mal em um jogo pela Libertadores contra o São Paulo.

