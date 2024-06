Tragédia no interior de São Paulo: criança de 1 ano morre após ser deixada na casa do tio Uma criança de 1 ano morreu após ter sido deixada na casa da tia e do namorado dela, em Diadema, em São Paulo. Familiares da pequena...

ND Mais|Do R7 25/06/2024 - 17h44 (Atualizado em 25/06/2024 - 17h44 ) twitter

