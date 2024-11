Tragédia no trânsito: motociclista perde a vida em colisão com ônibus Grave acidente foi registrado na tarde desta sexta (18), no bairro Rio Vermelho; vítima teve parada cardiorrespiratória e morreu no...

ND Mais|Do R7 19/10/2024 - 02h47 (Atualizado em 19/10/2024 - 02h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share