Tragédias na BR-280 marcam início da semana no Norte de Santa Catarina Dois acidentes na rodovia, um em Guaramirim e outro em Corupá, resultaram na morte de dois homens, Joelson Nascimento de 51 anos e... ND Mais|Do R7 02/07/2025 - 04h56 (Atualizado em 02/07/2025 - 04h56 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Em apenas um dia, duas pessoas morreram em acidentes na BR-280, no Norte de Santa Catarina. As vítimas foram Roland Gessner, de 69 anos, e Joelson Nascimento, de 51 anos. As mortes aconteceram nesta segunda-feira (30).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre esses trágicos acidentes.

Leia Mais em ND Mais:

Baleia-cachalote é encontrada morta em Laguna e causa mobilização de pesquisadores

Mais de 300 vagas são ofertadas em Feirão de Empregos no Sul de SC; confira local

Manual inédito ensina juízes de SC a lidar com armas e se defender em situações de ameaça