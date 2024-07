Transformando Vozes: O Novo Podcast do Grupo ND De série de reportagens a podcast. Essa é a evolução do projeto do Grupo ND que, em novembro de 2021, apresentou uma série de reportagens... ND Mais|Do R7 31/07/2024 - 05h13 (Atualizado em 31/07/2024 - 05h13 ) ‌



De série de reportagens a podcast. Essa é a evolução do projeto do Grupo ND que, em novembro de 2021, apresentou uma série de reportagens de cinco episódios falando sobre preconceito e a participação do negro para a evolução do estado de Santa Catarina.

