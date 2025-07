Transfusões crescem em SC, mas Hemosc alerta: será preciso mais doações em 2025 Alta nas transfusões está ligada à abertura de novos leitos e mutirões de cirurgias no estado; governo projeta que 2025 exigirá ainda... ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 04h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 04h37 ) twitter

Atendendo à demanda catarinense e enviando mais de 900 bolsas de sangue ao Rio Grande do Sul, o Hemosc (Centro de Hematologia e Hemoterapia de Santa Catarina) registrou aumento nos serviços prestados em 2024. Entre os destaques, as transfusões de sangue cresceram 5%, o dobro do aumento registrado em 2023. Para o governo estadual, esse avanço está diretamente ligado à reabertura de leitos hospitalares, aos mutirões de cirurgias e à habilitação de procedimentos de alta complexidade.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre a necessidade de doações de sangue em 2025!

