Trânsito de Florianópolis sofrerá alterações devido a procissões religiosas nesta sexta-feira Ruas no Centro e no Ribeirão da Ilha terão interrupções temporárias a partir das 19h45, segundo a Guarda Municipal; confira as alterações... ND Mais|Do R7 14/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 14/06/2025 - 05h15 )

Duas grandes procissões religiosas vão provocar alterações no trânsito de Florianópolis a partir das 19h45 desta sexta-feira (13). As interrupções temporárias ocorrerão nos bairros Ribeirão da Ilha e Centro, conforme o deslocamento dos fiéis. A Guarda Municipal de Florianópolis, por meio da prefeitura, orienta que motoristas evitem circular pelas regiões afetadas durante o período das mudanças e busquem rotas alternativas nas áreas central e sul da Ilha.

