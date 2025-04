Trânsito em bairro de Blumenau terá alterações a partir desta terça (8); confira Alterações de trânsito em vias importantes de Blumenau atendem solicitações dos moradores ND Mais|Do R7 07/04/2025 - 23h45 (Atualizado em 07/04/2025 - 23h45 ) twitter

A partir dessa terça-feira (8) Blumenau passará por importantes mudanças no trânsito do bairro Victor Konder. As ruas Camboriú e Desembargador Pedro Silva, duas das principais vias do bairro, serão contempladas com melhorias significativas em sua sinalização horizontal e vertical.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no trânsito e como elas afetarão a circulação na região!

