Trânsito entre Itapema e Porto Belo sofrerá alteração provisória; entenda Pontes que fazem a ligação entre Itapema e Porto Belo, estarão interditadas a partir desta segunda-feira (31) ND Mais|Do R7 30/03/2025 - 17h46 (Atualizado em 30/03/2025 - 17h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Devido às obras na ponte em concreto armada sobre o Rio Perequê, na Avenida Nereu Ramos, o trânsito entre Itapema e Porto Belo, Litoral Norte de Santa Catarina, sofrerá alterações a partir desta segunda-feira (31).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no trânsito e como isso pode afetar sua rotina.

Leia Mais em ND Mais:

Deputados querem mudar o nosso hino, mas não cantam nem o atual

Ácido ocadaico: achada em ostras de SC, saiba como toxina age no corpo

Terremoto de 7,1 graus atinge Tonga e coloca autoridades em alerta