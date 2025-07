Trânsito ficará em sistema pare e siga na BR-280 até domingo As intervenções acontecem na altura do km 29 da BR-280, em Araquari ND Mais|Do R7 12/07/2025 - 01h17 (Atualizado em 12/07/2025 - 01h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

O tráfego na BR-280, em Araquari, no Norte catarinense, está sendo interrompido nesta sexta-feira (11) devido a uma operação de pare e siga realizada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). As intervenções ocorrem entre 7h e 18h, na altura do km 29, nas proximidades do entroncamento com a rodovia Rio do Morro, no bairro Porto Grande. O trânsito flui de forma alternada em apenas uma faixa da via.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as informações sobre o trânsito na região!

Leia Mais em ND Mais:

Gerente de contas de quadrilha por trás de sequestro em carro blindado em SP é preso em SC

Jogos internacionais na Arena Condá? Gramado passa por testes da FIFA

10 horas de buscas, helicóptero e rapel: como foi o resgate de menina que caiu de cânion no RS