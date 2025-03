Trânsito na BR-282 terá sistema ‘pare e siga’ em SC; veja quais cidades Os motoristas que trafegam pela BR-282 no Oeste de Santa Catarina devem ficar atentos a mudanças no trânsito ND Mais|Do R7 18/03/2025 - 23h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 23h06 ) twitter

O DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) informou que a BR-282, em Santa Catarina, terá operações de “pare e siga” nesta quarta-feira (19) e quinta-feira (20) nos municípios de Xaxim e Cordilheira Alta, no Oeste do estado.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as intervenções e como elas podem afetar sua viagem!

