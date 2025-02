Trânsito na BR-470 em Blumenau será interditado para obras A interdição acontece nesta quarta-feira (19), no km 59 da BR-470 em Blumenau ND Mais|Do R7 18/02/2025 - 17h07 (Atualizado em 18/02/2025 - 17h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um trecho da BR-470 em Blumenau será interditado, nesta quarta-feira (19), para o avanço das obras de duplicação da rodovia.

Saiba mais sobre a interdição e as orientações para motoristas consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Cidade do Samba é alvo de operação após incêndio em fábrica de fantasias no Rio

Jorginho anuncia projeto de BRT na Grande Florianópolis e ajuda para empresa aérea voar em SC

Enem dos Concursos: terceira lista de classificação do CNU é divulgada; saiba como acessar