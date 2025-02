Trânsito na Ponte Hercílio Luz será alterado durante o carnaval em Florianópolis; veja mudanças A expectativa de grande fluxo de turistas no Carnaval 2025 levou a alterações no trânsito na Ponte Hercílio Luz, como reversão e fechamento... ND Mais|Do R7 25/02/2025 - 21h07 (Atualizado em 25/02/2025 - 21h07 ) twitter

Florianópolis espera receber cerca de um milhão de turistas no Carnaval 2025. Diante do grande fluxo de veículos na cidade, o trânsito na Ponte Hercílio Luz passará por alterações a partir de sexta-feira (28).

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as mudanças no trânsito durante o carnaval!

