Trânsito na SC-401: Florianópolis amanhece com mais de 15 km de congestionamento Caminhão com problemas mecânicos causa trânsito intenso no sentido centro; guincho já fez a retirada do veículo e trânsito na SC-401... ND Mais|Do R7 27/01/2025 - 14h07 (Atualizado em 27/01/2025 - 14h07 ) twitter

Um caminhão com problemas mecânicos causou mais de 15 km de engarrafamento intenso na SC-401, em Florianópolis, nesta segunda-feira. O veículo ficou parado na altura do Cemitério Parque e Crematório Jardim da Paz, no bairro Saco Grande, e afetou o tráfego sentido Centro. O trânsito foi registrado por volta das 8h30.

