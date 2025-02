Trânsito nas rodovias de SC deve aumentar mais de 60% durante o carnaval; veja as recomendações Somente nos dias 28 de fevereiro e 1º de março, 520 mil veículos devem passar pela BR-101 no trecho entre Garuva e Palhoça; confira... ND Mais|Do R7 26/02/2025 - 20h46 (Atualizado em 26/02/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A movimentação nas rodovias de Santa Catarina deve ter um aumento de até 64% durante o carnaval. Entre os dias 28 de fevereiro e 5 de março, é esperado que 1,3 milhões de veículos circulem pela BR-101. Confira as recomendações para quem for pegar a estrada durante o período.

Não perca as dicas essenciais para uma viagem segura e tranquila! Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Motociclista morre ao bater de frente com caminhão na BR-470 em SC; câmera flagrou acidente

Pagamento para quem aderiu ao saque-aniversário do FGTS começa no dia 6 de março; veja regras

Operação contra armazenamento de abuso sexual infantil cumpre mandados em SC