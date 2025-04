Trânsito no acesso à ponte Hercílio Luz passa por mudanças e divide opiniões em Florianópolis Motoristas que acessam a ponte Hercílio Luz pelo Estreito enfrentam uma nova rota de entrada desde o fim de março; mudança que visa... ND Mais|Do R7 11/04/2025 - 18h47 (Atualizado em 11/04/2025 - 18h47 ) twitter

Desde o fim de março, motoristas que acessam a Ilha pela ponte Hercílio Luz enfrentam uma nova rota de entrada. A mudança, implantada na região Continental, visa melhorar o fluxo de veículos em horário de pico, mas tem gerado insatisfação por parte de alguns condutores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todas as mudanças e as opiniões dos motoristas sobre o novo trânsito na ponte Hercílio Luz! saiba mais

