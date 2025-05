Transplante no SUS passa a incluir intestino delgado e multivisceral, com os acompanhamentos Procedimentos beneficiam pacientes com falência intestinal, que passam a ter acompanhamento garantido no SUS ND Mais|Do R7 20/05/2025 - 06h37 (Atualizado em 20/05/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após a publicação de uma portaria em fevereiro, o Ministério da Saúde incluiu no SUS os transplantes de intestino delgado e multivisceral. Estarão habilitadas pessoas com falência intestinal ou outras condições que afetem os órgãos abdominais. Além disso, o acompanhamento médico no pré e pós-transplante no SUS também passa a integrar a tabela de procedimentos.

Saiba mais sobre essa importante mudança e seus impactos na saúde dos pacientes consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Copa Interligas 2025 tem finalistas definidos

Em encontro com lideranças, Papa Leão XIV pede fim das ‘amarras ideológicas e políticas’

Piloto de Florianópolis mantém liderança da Nascar Brasil Challenge