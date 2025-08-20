Transportadora de Joinville pede recuperação judicial para renegociar dívidas de R$ 15 milhões Fundada em 1985, empresa Mann acumula R$ 15 milhões em dívidas, mais da metade de ações trabalhistas ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 22h18 (Atualizado em 19/08/2025 - 22h18 ) twitter

A Transportadora Mann, de Joinville, entrou na Justiça com um pedido de recuperação judicial para suspender cobranças e reorganizar dívidas que somam cerca de R$ 15 milhões. Desse total, R$ 8,8 milhões se referem a pendências trabalhistas.

Saiba mais sobre essa situação crítica e as medidas que a empresa está tomando consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

