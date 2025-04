Transporte coletivo de Chapecó terá horários especiais no feriadão; confira O transporte coletivo de Chapecó sofrerá algumas alterações nos horários devido aos feriados de Sexta-feira Santa e Tiradentes ND Mais|Do R7 17/04/2025 - 20h26 (Atualizado em 17/04/2025 - 20h26 ) twitter

O transporte coletivo urbano de Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, terá alterações na operação durante os feriados da Semana Santa e do Dia de Tiradentes. Conforme informações da Auto Viação, empresa que opera o transporte coletivo no município, a mudança na grade de horários foi definida em conjunto com a Prefeitura de Chapecó, por meio da Secretaria de Segurança Pública, visando adequar o atendimento à demanda reduzida de passageiros nesses dias.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre como ficará a operação do transporte coletivo de Chapecó!

