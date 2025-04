Transporte coletivo de cidade mais antiga de SC tem reajuste e passagem passa a custar R$ 6 O aumento de R$ 0,50 em São Francisco do Sul foi oficializado por meio de decreto municipal publicado ND Mais|Do R7 22/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 22/04/2025 - 17h27 ) twitter

A tarifa do transporte coletivo em São Francisco do Sul, no Litoral Norte de Santa Catarina, foi reajustada e passa a custar R$ 6 a partir desta terça-feira (22). O aumento de R$ 0,50 foi oficializado por meio de decreto municipal publicado na última quinta-feira (17).

