Transporte coletivo em Blumenau bate recorde histórico de passageiros Na última terça-feira (11), cidade registrou maior recorde de passageiros no transporte coletivo, após pandemia da Covid-19 ND Mais|Do R7 14/03/2025 - 17h29 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h29 )

Depois de anos, o transporte coletivo em Blumenau registrou um recorde de passageiros. Na terça-feira (11), superando os números antes da pandemia da Covid-19, mais de 82 mil passageiros foram registrados.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre esse recorde e as mudanças que estão beneficiando os usuários do transporte coletivo!

