Transporte coletivo em Blumenau tem alterações a partir desta segunda-feira; confira Transporte coletivo em Blumenau terá alterações a partir desta segunda (10) ND Mais|Do R7 10/03/2025 - 09h46 (Atualizado em 10/03/2025 - 09h46 )

A partir desta segunda-feira (10) os usuários do transporte coletivo de Blumenau contarão com 20 novas viagens, além de alterações nos horários e trajetos de 37 viagens já existentes. As mudanças têm como objetivo melhorar a eficiência do sistema, especialmente durante os dias úteis, para atender melhor a população.

