Transporte coletivo entre Camboriú e Balneário Camboriú dá primeiro passo para sair do papel Objetivo da criação de transporte coletivo intermunicipal é proporcionar um novo momento para a mobilidade de ambas as cidades ND Mais|Do R7 01/07/2025 - 22h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 22h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Os primeiros passos para a implementação de um transporte coletivo entre Camboriú e Balneário Camboriú, Litoral Norte de Santa Catarina, foram definidos nesta segunda-feira (30). O encontro contou com as presenças da prefeita de BC, Juliana Pavan, e do prefeito de Camboriú, Leonel Pavan.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro de todas as novidades sobre a mobilidade na região!

Leia Mais em ND Mais:

Sensação térmica de -26°C surpreende moradores da Serra de SC

Tarifa de gás natural sofre redução de até 10% em Santa Catarina

Incêndio em depósito com 3 mil litros de solvente deixa vítima hospitalizada em Maracajá