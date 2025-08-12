Transporte coletivo: Florianópolis gasta R$ 687 milhões em nove anos e supera Porto Alegre
Somente no ano passado, o valor desembolsado pela prefeitura foi de R$ 118 milhões destinados ao transporte coletivo; capital gaúcha...
Desde que o Consórcio Fênix passou a operar o transporte coletivo de Florianópolis, a prefeitura já repassou R$ 687 milhões em subsídios para manter o sistema rodando. O valor, calculado pelo Núcleo de Dados do Grupo ND a partir de informações dos portais da transparência, considera um período de nove anos, de 2016 (início das despesas com a empresa) até o fim de 2024.
