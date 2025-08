Transporte do futuro em SC? BRT elétrico vai ligar 11 cidades no Litoral; veja quais BRT do Litoral Norte de SC é um dos componentes do projeto de mobilidade urbana que terá investimento de US$ 120 milhões ND Mais|Do R7 04/08/2025 - 20h18 (Atualizado em 04/08/2025 - 20h18 ) twitter

Um dos projetos mais aguardados do Litoral Norte catarinense começa a sair do papel: o BRT da Amfri (Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí), sistema de ônibus rápidos e elétricos que vai conectar os 11 municípios da região. Com faixas exclusivas, veículos confortáveis e integração digital, a promessa é transformar a mobilidade urbana e deixar o carro na garagem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e descubra todos os detalhes sobre esse projeto inovador!

