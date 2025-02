Tratores resistiram às enchentes no RS, afirma engenheiro catarinene Apesar da exposição prolongada à água e à sujeira, tratores atingidos pelas enchentes resistiram bem e continuam em pleno funcionamento... ND Mais|Do R7 23/02/2025 - 19h46 (Atualizado em 23/02/2025 - 19h46 ) twitter

As fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul em 2024 causaram estragos severos na economia do estado, impactando especialmente o setor agrícola. No entanto, apesar da exposição prolongada à água e à sujeira, tratores atingidos pelas enchentes resistiram bem e continuam em pleno funcionamento.

Para mais detalhes sobre essa análise e os resultados obtidos, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

