Trecho da BR-470 terá interdição total em Blumenau na quarta-feira Bloqueio será necessário para obras de duplicação da rodovia ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 06h56 (Atualizado em 03/06/2025 - 06h56 )

Uma interdição na BR-470 está agendada para quarta-feira (4), em Blumenau. O trânsito será totalmente bloqueado nos dois sentidos na altura do km 58, no bairro Badenfurt, entre 16h e 17h. De acordo com o DNIT, a alteração é necessária para o avanço das obras de duplicação no lote 4 da rodovia.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre a interdição e orientações aos motoristas.

