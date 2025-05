Trecho da BR-470 terá interdição total em Blumenau na segunda-feira Bloqueio será necessário para obras de duplicação da rodovia ND Mais|Do R7 24/05/2025 - 06h55 (Atualizado em 24/05/2025 - 06h55 ) twitter

Uma interdição na BR-470 está agendada para segunda-feira (26), em Blumenau. O trânsito será totalmente bloqueado nos dois sentidos na altura do km 58, no bairro Badenfurt, entre 16h e 17h. De acordo com o DNIT, a alteração é necessária para o avanço das obras de duplicação no lote 4 da rodovia.

