Trecho da BR-470 terá interdição total na terça-feira; veja o que muda Bloqueio será necessário para retirada de materiais e avanço nas obras de duplicação da rodovia ND Mais|Do R7 17/06/2025 - 05h15 (Atualizado em 17/06/2025 - 05h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Uma interdição na BR-470 está agendada para esta terça-feira (17), em Indaial. O trânsito será totalmente bloqueado nos dois sentidos na altura do km 62, a partir das 9h. De acordo com o DNIT, a alteração é necessária para a retirada de material em talude íngreme e para avançar com as obras de duplicação no lote 4 da rodovia.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para saber mais sobre as orientações do DNIT e como a interdição pode afetar seu trajeto!

Leia Mais em ND Mais:

Parlamentares negociam participação na CPMI do INSS; Izalci diz ser membro

Homem de 55 anos é preso por tentativa de estupro contra a filha em SC; ‘Tentou beijar à força’

Tesoura, bilhete e morte em sala: Justiça decide destino de jovens que mataram colega