Trecho da nova orla de Balneário Camboriú custará R$ 31 milhões

A Prefeitura de Balneário Camboriú anunciou que a assinatura da ordem de serviço do segundo trecho da obra de reurbanização da Praia Central será assinado nesta terça-feira (1º). As obras serão executadas entre a rua 3920 e o molhe da Barra Sul pela FJ Construtora LTDA, vencedora do processo licitatório. O investimento previsto soma R$ 31.098.488,88.

