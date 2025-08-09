Trecho de 40 km da BR-101 em SC mata mais que os 200 km da rodovia no Sul
Mistura de tráfego urbano e rodoviário intensifica riscos entre Itapema e Itajaí; no trecho Sul, acidentes graves estão ligados ao...
O novo principal gargalo da BR-101 em Santa Catarina, no Litoral Norte, já registrou mais mortes que o trecho Sul inteiro da rodovia federal — cinco vezes maior em extensão. Os números chamam atenção das autoridades e correspondem aos sete primeiros meses do ano.
O novo principal gargalo da BR-101 em Santa Catarina, no Litoral Norte, já registrou mais mortes que o trecho Sul inteiro da rodovia federal — cinco vezes maior em extensão. Os números chamam atenção das autoridades e correspondem aos sete primeiros meses do ano.
Para entender melhor essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Para entender melhor essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.
Leia Mais em ND Mais:
Leia Mais em ND Mais: