Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Trecho de 40 km da BR-101 em SC mata mais que os 200 km da rodovia no Sul

Mistura de tráfego urbano e rodoviário intensifica riscos entre Itapema e Itajaí; no trecho Sul, acidentes graves estão ligados ao...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O novo principal gargalo da BR-101 em Santa Catarina, no Litoral Norte, já registrou mais mortes que o trecho Sul inteiro da rodovia federal — cinco vezes maior em extensão. Os números chamam atenção das autoridades e correspondem aos sete primeiros meses do ano.

Para entender melhor essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.