Trecho de 40 km da BR-101 em SC mata mais que os 200 km da rodovia no Sul

O novo principal gargalo da BR-101 em Santa Catarina, no Litoral Norte, já registrou mais mortes que o trecho Sul inteiro da rodovia federal — cinco vezes maior em extensão. Os números chamam atenção das autoridades e correspondem aos sete primeiros meses do ano.

Para entender melhor essa situação alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

