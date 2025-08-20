Três ataques em 48h: violência contra profissionais de saúde assusta em Itajaí
Casos de violência contra profissionais de saúde motiva prefeito de Itajaí a anunciar a instalação de câmeras de segurança em postinhos...
Outro episódio de desrespeito contra um profissional de saúde foi registrado em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, na noite do último domingo (17). O caso aconteceu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) CIS após duas médicas serem vítimas de agressão em um intervalo de 48h na cidade. Conforme a Prefeitura de Itajaí, o paciente teria buscado atendimento solicitando um atestado médico, mas acabou deixando a unidade antes do encerramento da mediação do caso. Ao sair, ele teria passado a ofender verbalmente o servidor e a filmá-lo sem autorização.
