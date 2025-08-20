Três ataques em 48h: violência contra profissionais de saúde assusta em Itajaí Casos de violência contra profissionais de saúde motiva prefeito de Itajaí a anunciar a instalação de câmeras de segurança em postinhos... ND Mais|Do R7 19/08/2025 - 23h58 (Atualizado em 19/08/2025 - 23h58 ) twitter

ND Mais

Outro episódio de desrespeito contra um profissional de saúde foi registrado em Itajaí, Litoral Norte de Santa Catarina, na noite do último domingo (17). O caso aconteceu na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) CIS após duas médicas serem vítimas de agressão em um intervalo de 48h na cidade. Conforme a Prefeitura de Itajaí, o paciente teria buscado atendimento solicitando um atestado médico, mas acabou deixando a unidade antes do encerramento da mediação do caso. Ao sair, ele teria passado a ofender verbalmente o servidor e a filmá-lo sem autorização.

Saiba mais sobre essa situação alarmante e as medidas que estão sendo tomadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

