Três cenários mostram impacto do tarifaço nas cidades mais atingidas de SC
Economista projeta efeitos otimista, moderado e pessimista para emprego, renda e qualidade de vida diante do tarifaço norte-americano...
O tarifaço imposto pelo governo Trump sobre produtos brasileiros pode reduzir de 2% a mais de 10% o poder de compra dos trabalhadores de Joinville e Jaraguá do Sul, as 20 cidades mais atingidas do Brasil, dependendo do cenário. A estimativa é da economista Eliane Martins, que analisou os possíveis efeitos da medida nas economias locais.
