Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Três cenários mostram impacto do tarifaço nas cidades mais atingidas de SC

Economista projeta efeitos otimista, moderado e pessimista para emprego, renda e qualidade de vida diante do tarifaço norte-americano...

ND Mais

ND Mais|Do R7

ND Mais

O tarifaço imposto pelo governo Trump sobre produtos brasileiros pode reduzir de 2% a mais de 10% o poder de compra dos trabalhadores de Joinville e Jaraguá do Sul, as 20 cidades mais atingidas do Brasil, dependendo do cenário. A estimativa é da economista Eliane Martins, que analisou os possíveis efeitos da medida nas economias locais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais e fique por dentro dos detalhes sobre os impactos do tarifaço!

Leia Mais em ND Mais:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.