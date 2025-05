Três meses após crime chocante ser desvendado no PR, jovem é velada em SC Camila Florindo D’Avila foi sequestrada e morta no lugar de seu marido após briga dentro da facção criminosa de Araquari ND Mais|Do R7 07/05/2025 - 06h06 (Atualizado em 07/05/2025 - 06h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Após quase quatro meses de espera, a família de Camila Florindo D’Avila poderá, por fim, realizar seu velório nesta quarta-feira (7). A jovem, moradora de Araquari, foi dada como desaparecida em 8 de outubro de 2024, mas o crime foi desvendado apenas no início de 2025, quando seus restos mortais foram encontrados em uma cidade do interior do Paraná.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para mais detalhes sobre este caso trágico.

Leia Mais em ND Mais:

Laser Fast: o que levou ao fechamento da clínica de depilação que teve R$ 28 milhões bloqueados

VÍDEO: Médica acusada de embriaguez em UPA de Joinville teve crise de ansiedade, diz prefeitura

Governo conclui MP que pode deixar a energia mais barata para 60 milhões de brasileiros