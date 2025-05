Três meses sem vitórias: o jejum do Figueirense que preocupa na Série C Última vitória do Furacão foi em fevereiro, quando equipe superou o Caravaggio ainda pelo Campeonato Catarinense; Figueirense terá... ND Mais|Do R7 16/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h44 ) twitter

O Figueirense completa nesta sexta-feira três meses sem vencer. Além da lanterna da Série C, o Furacão também amarga sete jogos de jejum, com quatro derrotas e três empates, sendo a última vitória ainda pelo Campeonato Catarinense, quando o Alvinegro goleou o Caravaggio no estádio Orlando Scarpelli pelo placar de 5 a 1.

Para saber mais sobre a situação do Figueirense e o próximo desafio do time, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

