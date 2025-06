Três vítimas de queda de balão morreram abraçadas, diz delegado-geral Tragédia em balão matou oito pessoas em SC; delegado descreve cena impactante e lamenta fake news ND Mais|Do R7 22/06/2025 - 04h15 (Atualizado em 22/06/2025 - 04h15 ) twitter

O delegado-geral da Polícia Civil de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, lamentou a tragédia ocorrida na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, no Sul do Estado, que deixou oito mortos. Segundo ele, durante a queda do balão em chamas, três vítimas foram encontradas abraçadas.

Para mais detalhes sobre essa tragédia e suas consequências, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

