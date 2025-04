Trevo entre SC-157 e BR-282 terá bloqueio parcial para obras em Chapecó A interdição desta terça-feira (29) muda as rotas de motoristas na região de Cordilheira Alta e Coronel Freitas, no Oeste ND Mais|Do R7 29/04/2025 - 05h04 (Atualizado em 29/04/2025 - 05h04 ) twitter

A PMRv (Polícia Militar Rodoviária) informou que o trevo de acesso entre a SC-157 e a BR-282, em Chapecó, no Oeste de Santa Catarina, terá interdição parcial nesta terça-feira (29). O bloqueio acontece das 9h às 11h30 para execução de serviços de recuperação do pavimento.

Consulte no nosso parceiro ND Mais para mais informações sobre as rotas alternativas e detalhes do bloqueio.

