Trevo na BR-101 para acesso a Itajaí e Brusque começa a virar realidade Obra do trevo na BR-101 deve promover mobilidade ao tráfego de veículos que passam diariamente por congestionamentos na região ND Mais|Do R7 19/02/2025 - 21h46 (Atualizado em 19/02/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O tão aguardado trevo na BR-101, responsável por interligar os acessos às cidades de Brusque e Itajaí, já começa a virar realidade. Os motoristas que trafegam na região terão novas alças para a rodovia Antônio Heil (SC-486), na altura do km 123, a partir da próxima semana.

Saiba mais sobre essa importante obra e suas implicações no trânsito acessando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Após uma semana, greve continua em Florianópolis com impasse entre sindicato e prefeitura

Carreta furtada no Litoral Norte de SC é recuperada durante buscas em Ibirama

Novo prédio do Instituto de Cardiologia de SC terá 245 leitos na Grande Florianópolis