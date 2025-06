Trigo antes da soja? Plantio antecipado aumenta produtividade em SC A nova estratégia tem o objetivo de aumentar a produtividade do trigo, reduz riscos e garantir uma colheita mais eficiente no Oeste... ND Mais|Do R7 03/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 03/06/2025 - 11h17 ) twitter

O plantio antecipado do trigo é uma estratégia recomendada pela Epagri (Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina) para aumentar a produtividade e garantir uma colheita mais eficiente no Oeste Catarinense. Um estudo realizado em Chapecó revelou que lavouras implantadas entre 11 de maio e 17 de junho evitam a sobreposição com o cultivo da soja e aproveitam melhor as condições climáticas da região.

Saiba mais sobre como o plantio antecipado pode transformar a agricultura em Santa Catarina consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

