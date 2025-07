Trio é condenado por matar chefe do tráfico e jogar corpo em matagal de Florianópolis Após sair da prisão, homem foi atraído com a promessa de alugar um quarto, mas caiu em emboscada: foi asfixiado com um travesseiro... ND Mais|Do R7 11/07/2025 - 21h57 (Atualizado em 11/07/2025 - 21h57 ) twitter

Três pessoas foram condenadas em Florianópolis por matar um homem de 28 anos, apontado como chefe do tráfico no Norte da Ilha, devido a uma dívida de quase R$ 23 mil relacionada à venda e consumo de drogas. O crime ocorreu em janeiro de 2024, no bairro Ingleses, e o corpo da vítima foi achado oito dias depois, escondido em uma área de mata no bairro Vargem Grande.

Para mais detalhes sobre este crime chocante e as penas aplicadas, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

