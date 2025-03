Trio invade conveniência e rende cliente com faca no pescoço em Jaraguá do Sul Criminosos roubaram dinheiro e celular em uma conveniência na madrugada desta quinta-feira (6) ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h06 ) twitter

Três homens encapuzados invadiram uma conveniência na madrugada desta quinta-feira (6), por volta das 2h, em Jaraguá do Sul, no bairro Ilha da Figueira. Os assaltantes renderam clientes e levaram dinheiro do caixa e um celular.

