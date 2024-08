Triunfo do Floripa Hockey no Campeonato Catarinense de 2024 A equipe de Florianópolis venceu o torneio estadual de Hockey inline pelo segundo ano consecutivo ND Mais|Do R7 29/08/2024 - 19h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 19h21 ) ‌



A equipe Floripa Hockey brilhou novamente no Campeonato Catarinense de Hockey Inline 2024, realizado nos dias 24 e 25 de agosto no Recreativa Menegotti, em Jaraguá do Sul – SC.

