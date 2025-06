Troca de pneu na beira da estrada termina com pai e filho presos em SC Pai e filho foram presos após abordagem às margens da BR-282, em Flor do Sertão, no Oeste do estado; suspeitos tentaram fugir da polícia... ND Mais|Do R7 05/06/2025 - 12h57 (Atualizado em 05/06/2025 - 12h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

ND Mais

Pai e filho, de 54 e 32 anos, foram presos com 455 kg de maconha na BR-282, em Flor do Sertão, no Oeste de Santa Catarina. O flagrante ocorreu na noite de quarta-feira (4), por volta das 23h30. De acordo com a Polícia Militar, os dois estavam às margens da rodovia trocando o pneu do carro, quando a equipe policial se aproximou e questionou o que havia no porta-malas do veículo.

Para saber todos os detalhes dessa ocorrência impressionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

PF desmantela rota de droga potente operada por transportadora de Chapecó

FOTOS: Chuva de granizo atinge cidades e causa destruição em casas do Planalto Norte de SC

Mais de 400 kg de cocaína são apreendidos em operação com 30 policiais em SC