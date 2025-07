Trocado por IA? Veja 7 profissões que não devem ser substituídas no futuro Tarefas que demandam habilidades manuais e julgamento sensorial não devem ser afetada pelas novas tecnologias ND Mais|Do R7 22/07/2025 - 07h37 (Atualizado em 22/07/2025 - 07h37 ) twitter

O crescente aumento das tecnologias e a evolução da Inteligência Artificial geram questionamentos frequentes à população, principalmente relacionados às profissões do futuro. Um relatório, desenvolvido pelo WEF (Fórum Econômico Mundial (WEF) aponta que funções que demandam habilidades humanas e julgamento sensorial estão entre as menos suscetíveis à automação.

Para saber mais sobre as profissões que resistirão à automação, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

