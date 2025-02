Trump impõe tarifa de 25% sobre importações de aço e alumínio: ‘Sem exceções ou isenções’ Ações de siderúrgicas americanas subiram após anúncio da tarifa sobre importações de aço e alumínio; aumento segue a mudanças das taxas... ND Mais|Do R7 11/02/2025 - 02h25 (Atualizado em 11/02/2025 - 02h25 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira (10) uma ordem executiva com a imposição de amplas tarifas de 25% sobre as importações de aço e alumínio pelo país, inclusive sobre os embarques desses produtos pelo Canadá e do México, que juntos respondem por cerca de 40% das importações de aço dos EUA.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais para entender todas as implicações dessa decisão.

