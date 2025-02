Trump redecora Salão Oval e botão da Coca-Cola Diet retorna à Casa Branca Ícone peculiar da primeira gestão do presidente volta ao centro das atenções junto com mudanças na decoração do gabinete presidencial... ND Mais|Do R7 21/01/2025 - 20h46 (Atualizado em 21/01/2025 - 20h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O famoso botão da Coca-Cola Diet está de volta ao Salão Oval da Casa Branca, retomando seu lugar na mesa resoluta do presidente Donald Trump. A reintrodução desse objeto inusitado foi percebida durante a cerimônia de posse na segunda-feira (20), de acordo com o Wall Street Journal.

Para saber mais sobre as mudanças no Salão Oval e o retorno do icônico botão, consulte a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Família de Ricardo Godói diz que estava com medo de tatuagem; PCSC investiga morte

Polícias seguem no encalço de romeno que matou caseiro em SC; o que se sabe e o que falta saber

Polícia prende empresário acusado de golpe milionário com carros de luxo em praia de SC