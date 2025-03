Tubarão registra 146 focos do mosquito da dengue em 2025; confira os bairros mais afetados Dados foram atualizados pela Vigilância Sanitária e município pede colaboração da população no combate ao mosquito Aedes aegypti ND Mais|Do R7 06/03/2025 - 20h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 20h46 ) twitter

O Coems (Núcleo de Combate a Endemias do Centro de Operações de Emergências Municipais em Saúde), da Vigilância Sanitária, atualizou na quarta-feira (5) as informações cenário da dengue em Tubarão, Sul de Santa Catarina. Neste ano, o município registra um total de 146 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor não só da dengue, mas de outras doenças, como a febre chikungunya e o zika vírus.

