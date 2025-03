Tubulação rompe em frente a escola, faz buraco em asfalto e complica trânsito em Joinville Vazamento ocorreu na rua Helmuth Fallgatter, em frente à escola Presidente Médici, e formou um buraco na via ND Mais|Do R7 12/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 12/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um rompimento de tubulação de 400 milímetros de diâmetro no bairro Bom Vista, em Joinville, gerou transtornos para moradores e motoristas desde a noite de terça-feira (11). O vazamento ocorreu na rua Helmuth Fallgatter, em frente à escola Presidente Médici, e formou um buraco na via.

Saiba mais sobre os impactos e as soluções para o trânsito na região consultando a matéria completa no nosso parceiro ND Mais.

Leia Mais em ND Mais:

Caso Vitória: principal suspeito quer confessar assassinato da adolescente

Chapecó recebe viatura blindada pela primeira vez na história

A Alesc e a internação voluntária e mais: nova deputada empossada e vereadores mirins